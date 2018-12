Giovedì “Ottava Nota” all’auditorium di Formigine

» Appuntamenti - Formigine

AVIS Formigine presenta con il patrocinio del Comune di Formigine “OTTAVA NOTA”, Giovedì 27 Dicembre 2018 presso l’auditorium Spira Mirabilis di Formigine, dalle 21:00 con ingresso gratuito.

Uno spettacolo improvvisato, nessun testo, nessuna partitura, emozionante ed esilarante, il pubblico dà gli spunti e diventa parte dello show, OTTAVA NOTA, ovvero la comicità genuina e mai banale degli 8mani supportata da una colonna sonora straordinaria e potente a cura della band K3, una collaborazione tra artisti apparentemente distanti fra loro ma che hanno saputo creare qualcosa di unico.

Da sempre gli 8mani sono sinonimo di divertimento ma anche di impegno, di studio, di passione ed energia, fattori indispensabili che li hanno portati ad arrivare a mettere in scena oltre trecento spettacoli, per tutte le età e gusti, nei posti più diversi e prendendo vita dalle situazioni più disparate, forti di un’arte, quella dell’improvvisazione, che si ispira e si adatta a tutto ciò che la circonda. Il progetto prende vita da Gino Andreoli che si avvale subito della collaborazione di altri tre amici e attori, Ivan Cattini, Federica Cavalli e Patrizia Vescogni.

La loro storia dura da ben 11 anni e continua ad avere successo grazie anche alla voglia di aggiornarsi e aprirsi alle collaborazioni come ad esempio l’ultima con i K3. La band non ha bisogno di presentazioni, un trio potentissimo composto da musicisti straordinari che hanno e continuano avere collaborazioni a livello internazionale, loro sono Stefano Cappa al basso (Baccini, Arbore, Portera, ecc), Adriano Molinari alla batteria (Zucchero, Nomadi, ecc) e Moris Pradella chitarra e voce (Mario Biondi, Quinto Rigo, ecc). Se amate la musica e la comicità, OTTAVA NOTA è lo spettacolo che fa per voi.

INGRESSO LIBERO