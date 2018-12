Inaugurato il plesso scolastico rinnovato di Vezzano sul Crostolo

» Reggio Emilia

Adeguamento sismico, ristrutturazione degli spazi esistenti e ampliamento del plesso scolastico di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, oltre al consolidamento sismico e al rinnovo dei locali della scuola della frazione La Vecchia.

I lavori sono terminati e questa mattina gli edifici scolastici sono stati inaugurati alla presenza del sindaco, Mauro Bigi, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Giammaria Manghi.

Il progetto, del costo totale di oltre 1 milione e 300mila euro, è stato finanziato in parte attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti dell’amministrazione comunale e per circa 670mila euro dalla Regione attraverso il Piano regionale di edilizia scolastica sostenuto con i mutui Bei (Banca europea degli investimenti).

“La scuola è il luogo dove i nostri figli, i giovani, ragazze e ragazzi, trascorrono molte ore della loro giornata e per questo devono esserci ambienti sicuri e accoglienti- ha detto il presidente Bonaccini-. Costruire nuovi edifici scolastici, e ammodernare quelli esistenti, è un impegno che ci siamo presi fin da inizio legislatura, in modo che i nostri ragazzi potessero studiare e crescere in spazi adeguati. Un impegno che abbiamo rafforzato nelle scorse settimane stanziando altri 135 milioni di euro per realizzare nuovi interventi straordinari di edilizia scolastica su tutto il territorio regionale, portando l’investimento complessivo dal 2015, inizio del mandato, a quasi 450 milioni di euro per riqualificare le nostre scuole, in Emilia-Romagna”.

Edilizia scolastica: in provincia di Reggio Emilia 66 interventi in tre anni, investiti 50 milioni

Dal 2015 a oggi,in Emilia-Romagna sono stati effettuati o sono in corso di esecuzione o sono già programmati nelle scuole 720 interventi diristrutturazione, miglioramento sismico, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili, nuove scuole o palestre scolastiche. L’investimento complessivo è di oltre 447 milioni di euro.

Nel triennio 2015-2017, nella provincia di Reggio Emilia gli investimenti hanno riguardato 66 interventi per i quali sono stati stanziati oltre 41 milioni di euro fra Mutui Bei, Fondi di sviluppo e coesione e quelli destinati alla sismica, per un investimento complessivo, co-finanziamenti compresi, arrivato a 49 milioni. La programmazione dei 135 milioni stanziati di recente, riguarda anche 10 nuovi interventi nel reggiano.