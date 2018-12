Nella camera la base dello spaccio, 18enne arrestato

» Cronaca - Reggio Emilia

Nella cameretta nascondeva dosi di marjuana pronte allo spaccio unitamente all’armamentario necessario per il confezionamento e la pesatura di sostanze stupefacenti. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Gattatico che, supportati da una unità cinofila della polizia provinciale di Reggio Emilia, al culmine di una perquisizione domiciliare con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato un 18enne reggiano.

Al giovane i carabinieri di Gattatico hanno sequestrato oltre 40 grammi di marjuana suddivisi in una dozzina di dosi pronte allo spaccio, tre bilancini di precisione, un centinaio di bustine per il confezionamento delle dosi e circa 400 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività alla luce dello stato di nullatenenza del giovane. Il giovane dopo le formalità di rito è stato posto a disposizione della Procura reggiana che non ravvisando esigenze cautelari disponeva la liberazione dell’arrestato.

L’origine dei fatti ieri pomeriggio elementi quando i carabinieri di Gattatico, unitamente ad una unità cinofila della polizia provinciale di Reggio Emilia, si recavano presso l’abitazione del giovane per dare corso a una perquisizione domiciliare. Compresi i motivi della presenza dei carabinieri, lo stesso 18enne di mostrava collaborativa consegnando spontaneamente una dozzina di bustine già confezionate contenenti complessivamente oltre 40 grammi di marjuana unitamente a un bilancino di precisione che il ragazzo occultava nella sua camera da letto. L’attività ispettiva aveva comunque corso con i carabinieri di Gattatico che, sempre nella camera da letto, rivenivano altri due bilancini di precisione, un centinaio di bustine di cellophane vuote idonee al confezionamento delle dosi e circa 400 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio alla luce dello stato di disoccupato del giovane. Accertati i fatti il ragazzo veniva tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per poi al termine delle formalità di rito essere posto in libertà.