“Nido Girasole di Arceto”, nei prossimi mesi lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico

Importanti novità per il Nido Girasole di Arceto, che nei prossimi mesi sarà interessato da lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico.

La Giunta Comunale ha infatti approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo che avvia le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che saranno eseguiti nel corso dell’estate prossima, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Un investimento importante, in totale circa 300 mila euro già finanziati, per la storica struttura dell’infanzia della frazione scandianese di Arceto.

I lavori comprenderanno il completo rifacimento della copertura con interventi di coibentazione e conseguente miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, sostituzione di serramenti esterni ed interni, rifacimento di locali interni e nuovi servizi igienici e tecnici per il personale, adeguamento del piano antincendio dell’intera struttura. Bagni per il personale e locali adibiti ai pasti saranno rinnovati e adeguati alle vigenti normative secondo le prescrizioni igienico-sanitarie pervenute dall’AUSL.

“Ci avviamo alla conclusione del mandato – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Ferri – con un ulteriore importante investimento sul patrimonio immobiliare scolastico del nostro comune. Anche in questo caso, come sulle altre scuole del territorio, l’investimento porterà ad avere una struttura più moderna, efficiente dal punto di vista energetico, sicura e confortevole.

Il piano straordinario sul nostro patrimonio immobiliare, in particolare scolastico, iniziato cinque anni fa è andato oltre le previsioni e ci ha consentito di intervenire su tutte le scuole; l’investimento sul Nido Girasole è l’ultimo in termini di tempo che è stato garantito dal piano nazionale sull’edilizia scolastica, in questo caso grazie ad un ulteriore sblocco sull’avanzo investimenti approvato dal precedente governo a fine 2017”.