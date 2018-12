Serata di follia per un 30enne reggiano finito in manette

» Cronaca - Reggio Emilia

Numerose macchine distrutte, un tentativo di rapina andato male, due feriti e un arresto: questo il bilancio di una serata di follia con protagonista un trentenne reggiano poi arrestato. L’uomo avrebbe prima tentato una rapina in una sala slot e non riuscendoci, è salito in macchina per poi tamponare le auto che gli si paravano davanti e a tentare di investire i pedoni, ferendone due. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 18 fra via da Torricella e via Settembrini, a Reggio Emilia. Tutti i feriti sono stati accompagnati in ospedale al pronto soccorso.