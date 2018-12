Tante occasioni nei giorni delle festività per visitare mostre e musei a Modena

» Modena

Ai Musei civici al terzo piano di Palazzo dei Musei, largo Sant’Agostino, la nuova mostra “Io sono una poesia” offre uno spaccato del vivace clima artistico e culturale che caratterizzò Modena e Reggio Emilia tra il 1962 e il 1972. I musei civici sono aperti a Natale e Santo Stefano e il primo dell’anno e l’Epifania. Chiuderanno, invece, lunedì 24 e 31 dicembre. Questi gli orari di visita, come sempre a ingresso gratuito, nei giorni delle festività: domenica 23 dicembre 10-13 e 16-19; lunedì 24 chiuso; martedì 25, giorno di Natale, 16-19; mercoledì 26, Santo Stefano, 10-13 e 16-19; sabato 29 e domenica 30 dicembre 10-13 e 16-19; lunedì 31 chiuso; martedì 1 gennaio ore 16-19; sabato 5 e domenica 6 ore 10-13 e 16-19. Nei feriali da mercoledì 2 a venerdì 4 gennaio 9-12. (www.museicivici.modena.it).

Sempre a Palazzo dei Musei, la Galleria Estense è aperta il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, e il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dalle 10 alle 18 (chiusura biglietteria 17.30). Chiusa il 24, 25 e 31 dicembre e l’1 gennaio. Negli altri giorni feriali 8.30 – 19.30. Domenica 30 dicembre dalle 10 alle 18. Negli stessi orari in Galleria è visitabile la mostra “Galleria Metallica. Ritratti e imprese dal medagliere estense”, con un’accurata selezione di medaglie e monete della Collezione Estense e opere a esse correlate: disegni, stipi, calchi, conii e punzoni. Alla sala espositiva a pianoterra prosegue fino al 6 gennaio “Meravigliose avventure. Racconti di viaggiatori del passato”. Ingresso 10 euro, Galleria e Biblioteca Estense comprese. (www.gallerie-estensi.beniculturali.it).

A Palazzo dei Musei è visitabile gratuitamente, alla Biblioteca Poletti e all’Archivio storico comunale, anche la mostra “1948 Italia al bivio. Verità e menzogne di una Repubblica inquieta’”, al lunedì (14.30 – 19); da martedì a venerdì (8.30 – 13 e 14.30 – 19); sabato (8.30 – 13). Chiusa nei festivi e lunedì 24 e 31 dicembre. (www.comune.modena.it/biblioteche).

Alla chiesa di San Carlo, la mostra “La città del ‘900 e il suo futuro” si visita gratuitamente fino al 10 febbraio 2019 da mercoledì a venerdì 10.30 – 13 e 16.30 – 19; sabato e domenica 10.30 – 13 e 16 – 19,30. Per le festività, lunedì 24 dicembre apertura dalle 10 alle 12; il 25, 26 e 31 dicembre e martedì 1 gennaio 2019 apre dalle 15 alle 19. (www.cittasostenibile.it).

Per quanto riguarda l’attività espositiva di Fmav (Fondazione Modena arti visive) alla Palazzina dei Giardini prosegue “Jon Rafman. Il viaggiatore mentale”. Aperta al mercoledì, giovedì, venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 19. Martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio dalle 16 alle 19. Chiuso lunedì 24 dicembre e 31 dicembre. Domenica 6 gennaio dalle 11 alle 19.

Alla Galleria civica di Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103, negli stessi giorni e orari è visitabile “Al-jabr (algebra)”, la prima mostra personale in un’istituzione italiana dell’artista giapponese Ryoichi Kurokawa.

Sempre a Palazzo Santa Margherita e sempre nelle medesime giornate, è aperto anche il Museo della Figurina con la mostra “Vero o falso? Le figurine sotto la lente d’ingrandimento della scienza”. L’ingresso in ognuna delle tre le sedi costa 6 euro, con possibili riduzioni (https://fmav.org).

Il Mef, Museo Enzo Ferrari, è sempre aperto dalle 9.30 alle 18, tranne martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio 2019, giornate di chiusura. Ingresso 16 euro, ridotto 14 euro. (museomodena.ferrari.com)

Casa Museo Pavarotti resterà chiusa il 24, 25, 26 dicembre, e martedì 1 gennaio 2019, mentre sarà aperta il 6 gennaio dalle 10 alle 18, come per tutti gli altri giorni. www.casamuseolucianopavarotti.it

Lo Iat (Ufficio in formazioni e accoglienza turistica) in piazza Grande 14 è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18. Chiuso il 25 dicembre, giorno di Natale. Informazioni on line (www.visitmodena.it).