Il vicario episcopale don Giovanni Rossi ha presieduto nella cripta della Cattedrale l’annuale incontro ecumenico

Nella cripta della Cattedrale di Reggio Emilia sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi – domenica 20 gennaio – i vespri solenni nell’annuale incontro ecumenico della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

La liturgia è stata presieduta dal vicario episcopale don Giovanni Rossi, parroco a Sassuolo, che nell’omelia ha sottolineato come la celebrazione fosse occasione propizia per mettersi in docile ascolto dello Spirito e per domandare per le Chiese cristiane – al suo fianco erano i ministri delle comunità moldava e ucraina – il dono della comunione e dell’unità, perché tutti siano un cosa sola (Ut unum sint). I cristiani devono portare al mondo intero il Vangelo della salvezza. Inoltre il vicario episcopale ha evidenziato alcuni drammatici problemi che interpellano i cristiani, come l’immigrazione e la sfida educativa. La gloria messianica si manifesta nella storia del popolo d’Israele, come è stato proclamato brano del Deuteronomio, che raccomandava “Cercate di essere veramente giusti”.

Nelle foto: l’omelia di don Giovanni Rossi