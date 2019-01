A Castenaso 62enne muore mentre litiga con i genitori

» Bologna - Cronaca

Un uomo di 62 anni è stato trovato morto questa mattina nell’appartamento di Castenaso dove abitava con gli anziani genitori. Dalle prime informazioni il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 6 durante una lite piuttosto accesa con il padre e la madre, di 85 e 81 anni. Oltre ai medici del 118 sono intervenuti i carabinieri, anche con la sezione investigazioni scientifiche.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 62enne, da tempo in cura per problemi psichici, è stato colpito in testa da una bottiglietta di succo di frutta che il padre gli avrebbe lanciato in un momento di concitazione. La bottiglietta gli ha provocato solo un piccolo taglio sulla fronte, ma subito dopo l’uomo è caduto a terra e ha perso i sensi. I genitori hanno dato l’allarme al 118 e i sanitari, constatato il decesso, hanno avvertito i carabinieri. La prima ipotesi è che l’uomo sia morto per un malore, ma non è escluso che nella caduta possa avere battuto la testa. Disposta l’autopsia.

(Ansa)