Acli Bologna: per la Giornata della Memoria il rapporto fra mafie e totalitarismi al Liceo Galvani

Per celebrare il Giorno della Memoria le Acli di Bologna organizzano per venerdì 25 gennaio alle ore 11 un’iniziativa al Liceo Galvani dal titolo: “La banalità del male: le forme totalitariste delle mafie”.

«Lo scopo è presentare ai ragazzi le nefaste conseguenze dei fallimenti della democrazia, attualizzando il problema ed invitandoli a non abbassare mai la guardia, perché quello che è successo non capiti più» afferma Filippo Diaco, Presidente delle Acli. «Vogliamo fornire agli studenti del liceo Galvani gli strumenti per acquisire quella consapevolezza e quella capacità critica necessarie ai cittadini di domani, perché non ripetano gli errori di chi li ha preceduti» prosegue. «La criminalità organizzata di oggi riproduce, nel suo funzionamento, alcuni schemi di propaganda, di scardinamento dei meccanismi democratici dello Stato, di sovvertimento dell’ordine sociale e di acquisizione del consenso, anche tramite strategie basate sulla paura, che, almeno nei territori in cui è maggiormente presente, riprendono alcune caratteristiche dei regimi totalitari. Per questo» prosegue Diaco «abbiamo invitato Vincenzo Linarello del Consorzio Goel, che si impegna per contrastare il potere della ‘ndrangheta in Calabria, e il giornalista Giuseppe Baldesarro, che molto ha scritto e scrive sulle dinamiche delle organizzazioni criminali, affinché raccontino ai ragazzi cosa avviene non lontano dalla loro città e cosa possono fare per contribuire ad evitarlo» conclude il Presidente.