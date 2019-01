Fenomeno delle truffe: la Questura di Bologna avvisa gli anziani

» Bologna - Cronaca

In queste ultime settimane si è registrata una recrudescenza del fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni di persone anziane, bersaglio preferito di persone senza scrupoli che approfittano di loro per raggirarli e derubarli in diversi modi. È pertanto compito della Polizia di Stato ribadire di fare attenzione e di non aprire la porta di casa a sconosciuti.

Nella maggior parte dei casi le persone vittime di truffa descrivono gli autori quali:

persone distinte o di bell’aspetto,

persone in uniforme;

persone che lavorano per qualche servizio di pubblica utilità,

impiegati di banca, Poste Italiane, Enel o altri Enti o ditte.

liberi professionisti quali avvocati o medici.

Le motivazioni con le quali gli autori si fanno consegnare denaro o monili sono le più svariate ma quelle che si registrano con maggiore frequenza sono:

l’avvocato che telefona alla vittima richiedendo con urgenza una somma di denaro in cambio della immediata liberazione di un familiare sul quale gravano problemi di giustizia per cui si presenta a casa un uomo in divisa per ritirare la somma;

l’amico del figlio o di un parente prossimo che chiede un aiuto economico per il parente della vittima o addirittura finge di essere il nipote o il parente della vittima stessa con l’intento anche in questo caso di ottenere denaro o monili dall’anziano;

il falso postino che suona alla porta e chiede alla vittima di scendere mentre un complice approfitta della situazione per intrufolarsi in casa;

addetti al controllo di utenze che si presentano alla porta della vittima avanzando la richiesta di dover saldare alcune fatture o bollette in sospeso o di dover installare apparecchi di vario tipo obbligatori per legge;

quelle nelle quali gli autori con la scusa di dover controllare se il denaro o i monili in possesso della vittima siano falsi o contaminati, si introducono in casa e approfittando di momenti di poca lucidità delle anziane persone portano via tutto;

casi nei quali semplicemente si presenta alla porta della vittima un falso medico per controllare lo stato di salute dell’anziana vittima ma che in realtà si introduce in casa e richiede in cambio denaro o porta via illegalmente beni preziosi approfittando della distrazione del malcapitato.

Ogni pretesto è utile per entrare in casa: è opportuno quindi fare attenzione e diffidare da chi bussa alla porta.

In proposito si ricorda che nessun Ente manda personale a casa per il pagamento di bollette, rimborsi o verifica e sostituzione di eventuali banconote false.

È consigliato in tali casi rivolgersi ad un familiare o vicino di casa oppure semplicemente telefonare all’Ente, alla ditta o al 113 per accertarsi della loro veridicità e onestà.

Inoltre, si ricorda di fare attenzione a chi fa offerte di varia natura anche se la persona appare distinta e dai modi gentili, di non accettare passaggi da sconosciuti e di contattare il 113 se il soggetto manifesta insistenza nel volere prestare aiuto o nell’ottenere ciò che ha richiesto.