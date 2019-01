Condannato all’ergastolo per l’omicidio della madre, finisce in carcere 55enne bolognese

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna nei confronti di N.N., 55enne bolognese riconosciuto colpevole di aver ucciso la madre 78enne il 5 gennaio 2000. Le indagini, che inizialmente non portarono ad alcun risultato, furono riaperte nel 2008 dalla Procura della Repubblica di Bologna e affidate ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna. Il rinvenimento di un’accetta nel capanno degli attrezzi di casa, nel quale furono repertate delle tracce, permisero di indagare l’uomo e chiederne il rinvio a giudizio.

L’uomo, arrestato questa mattina, alle ore 9:30 circa, mentre si trovava all’interno della sua abitazione a Sasso Marconi, in compagnia del figlio 30enne, è stato tradotto presso la caserma dei Carabinieri di Borgo Panigale per le procedure di foto segnalamento, in attesa di essere tradotto presso la Casa Circondariale di Bologna e scontare la pena stabilita dell’ergastolo.