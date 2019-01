Otto automezzi coinvolti in incidente stradale questa mattina sull’A1 a Casalecchio di Reno

» Bologna - Cronaca

Tre mezzi pesanti, quattro autovetture e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente stradale questa mattina alle 8.30 in A1, al Km 197, direzione Nord, nel comune di Casalecchio di Reno. Due dei mezzi pesanti coinvolti erano autocisterne adibite al trasporto di liquidi infiammabili. I Vigili del Fuoco del Comando di Bologna, intervenuti con auto pompa serbatoio ed autogrù, hanno operato per circa un’ora e mezza per mettere in sicurezza tutti i mezzi coinvolti e soprattutto controllare che non ci fossero perdite dalle autocisterne, danneggiate a seguito dell’urto ma risultate senza carico.

Sul posto è intervenuto il 118 per prestare cure a 9 persone, oltre che la Polizia stradale, il

soccorso stradale e mezzi della Società Autostrade.