Sabato a Bologna Diego Galdino presenta il suo ultimo romanzo

Sabato 26 gennaio al Mondadori Bookstore di via d’Azeglio a Bologna, alle ore 18, Diego Galdino presenterà il suo ultimo romanzo “L’ultimo caffè della sera” (Sperling & Kupfer), seguito de “Il primo caffè del mattino”.

Galdino torna in libreria con una storia bellissima: c’è tutta la sua Roma in questo libro. C’è l’aroma dei caffè più fantasiosi, ci sono tutti (o quasi) i clienti amici del bar Tiberi che dopo “Il primo caffè del mattino” sono diventati una sorta di famiglia. E soprattutto c’è l’amore. L’amore quello vero, che non ha bisogno di gesti eclatanti per sbocciare e crescere ma che necessita solo della capacità di riconoscersi e la giusta dose di coraggio per lasciarsi andare. Il tutto raccontato come solo Galdino sa fare, col suo stile sempre gentile e garbato che arriva dritto al cuore.

Su SaporOsare, intervista esclusiva all’autore.