Bologna Estate 2019: ecco il bando per selezionare le proposte da inserire nel cartellone

Bologna Estate 2019, il cartellone estivo promosso e coordinato dal Comune di Bologna torna quest’anno dal 15 maggio al 15 settembre, con un programma esteso alla città metropolitana che includerà proposte di musica, spettacoli, cinema, sport, percorsi e storie per raccontare il paesaggio culturale di uno dei territori più affascinanti d’Italia.

“Confermiamo il format della scorsa estate che ha portato un milione di spettatori alla rassegna – afferma Matteo Lepore, assessore alla cultura e promozione della città del Comune di Bologna -. Con questo bando ci aspettiamo idee e progetti capaci di coinvolgere sia le comunità locali dei quartieri che le persone che visitano e frequentano Bologna. Le proposte dovranno mettere in rete realtà culturali e sociali che operano sul territorio, proponendo rassegne e itinerari. Sarà questa la principale novità di quest’anno insieme al lancio degli Europei Under 21 di Calcio che, con l’Europa, sarà tra i temi caratterizzanti dell’estate 2019”.

Anche quest’anno per realizzare il cartellone estivo il Comune di Bologna emette un avviso pubblico volto alla selezione di progetti di alto livello qualitativo, che resterà aperto fino alle ore 12 del 25 febbraio prossimo. Analogamente allo scorso anno, questo avviso non comprende le proposte rivolte all’area di via Zamboni che saranno oggetto di un bando ad hoc.

Sempre nell’ottica di equilibrio fra i vari generi e con l’obiettivo di intercettare i gusti di pubblici diversi, la nuova edizione di Bologna Estate intende privilegiare progetti capaci di creare reti tra gli operatori per la condivisione di spazi e allestimenti e per la programmazione di eventi continuativi, sia in centro che nei quartieri fuori dal centro storico, con particolare riguardo alla valorizzazione di luoghi di interesse sociale, culturale, storico artistico o naturalistico, accessibili e in grado di ospitare iniziative aperte all’ampia partecipazione dei cittadini.

Bologna Estate intende rappresentare al meglio le potenzialità di Bologna Città Creativa della Musica Unesco e per questo saranno tenute in particolare considerazione anche le proposte che ne rappresentino le diverse anime, dalla storia alla tradizione, fino al fermento della scena contemporanea.

Per quanto riguarda infine i progetti pensati per la città metropolitana, anche quest’anno saranno privilegiati itinerari tematici che valorizzino il patrimonio culturale e il paesaggio naturale. Il programma verrà definito in collaborazione con Città Metropolitana – Destinazione Turistica.

Le proposte selezionate attraverso l’avviso si affiancheranno, come di consueto, alle attività realizzate dall’Istituzione Musei e dall’Istituzione Biblioteche di Bologna, dalla Fondazione Cineteca, dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna, da Emilia Romagna Teatri Fondazione, da Fondazione per l’Innovazione Urbana, dai festival e dalle rassegne degli operatori culturali convenzionati con il Comune di Bologna e realizzati nei mesi estivi, così come i progetti metropolitani promossi da Comuni e dalle Unioni di Comuni, coerenti con l’impianto generale di Bologna Estate e in un’ottica di equilibrio fra i vari generi di produzione culturale.

L’avviso che riporta i requisiti e le modalità di partecipazione, le linee guida per la redazione – con le modalità di presentazione e le istruzioni per la compilazione del form di partecipazione – e i criteri di valutazione dei progetti è disponibile sull’ Albo Pretorio online del Comune di Bologna e sulle sezioni dedicate agli avvisi pubblici di www.comune.bologna.it e www.comune.bologna.it/cultura.