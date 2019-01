Il Giorno della Memoria a San Lazzaro di Savena

» Bologna

Anche quest’anno il Comune di San Lazzaro di Savena aderisce al Giorno della Memoria, per commemorare le vittime dell’Olocausto. Due le iniziative in programma, che si terranno entrambe alle 17.30 del 27 gennaio, in Mediateca. Il primo appuntamento è dedicato ai più piccoli: “Ce l’ho”, spettacolo sui diritti dei bambini a cura della compagnia Teatro dell’Argine e con la regia di Giovanni Dispanza, ha l’obiettivo di spiegare ai giovanissimi cittadini i loro diritti fondamentali, i doveri, le regole del vivere civile e della Costituzione, sottolineando che non tutti hanno ciò che per altri è quasi ovvio.

Con un particolare album di figurine fatto di poesie, parole e immagini, la compagnia Teatro dell’Argine aiuterà i piccoli uomini e le piccole donne di domani a guardare con coscienza al mondo che li circonda. L’ingresso è libero, con prenotazione al numero 051.6228060. “Rose e filo spinato” sarà invece un viaggio nella musica ebraica: l’Accademia Pianistica Internazionale F. Busoni ci farà riscoprire i suoni e le musiche strappati all’oblio, dalle struggenti canzoni yiddish, ai nigunim e alle musiche sacre, passando per la magia della musica klezmer. Ad accompagnarci in questo viaggio tra musica e memoria sarà il violino di Paolo Buconi, accompagnato dalla pianista Claudia D’Ippolito. L’ingresso è libero.