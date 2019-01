Ricerca: a Bologna corsi di formazione per esperti in sicurezza e prevenzione

» Bologna

Formare giovani ricercatori altamente qualificati, in grado di garantire una gestione

efficace e coordinata di eventuali emergenze a tutela della sicurezza della popolazione e

del territorio. E’ l’obiettivo della Scuola Internazionale promossa nell’ambito del progetto

europeo FASTNET (Fast Nuclear Emergency Tools) che dal 21 al 25 gennaio ha organizzato

presso il Centro ricerche ENEA di Bologna un corso tecnico-scientifico con 45 partecipanti

provenienti da Paesi Europei e non e da rappresentanti della IAEA, di ISIN e del Comando

dei Vigili del Fuoco di Bologna.

Nell’occasione sono state approfondite le tematiche del monitoraggio dei livelli di

radioattività, la valutazione degli effetti sul territorio e sulla popolazione, l’elaborazione di

appositi piani di messa in sicurezza e la comunicazione in emergenza. Inoltre, nella

giornata conclusiva, sono stati presentati automezzi e attrezzature in dotazione al

Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco come i laboratori mobili per eseguire misure e

controlli più sofisticati sulla natura e l’intensità delle radiazioni.

Le attività di supporto tecnico-scientifico alle istituzioni nazionali e di formazione per i

giovani ricercatori nell’ambito della preparazione e risposta a specifiche emergenze

rientrano tra le attività istituzionali di ENEA.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicura la direzione e il coordinamento degli

interventi tecnici di soccorso per la salvaguardia dell’incolumità delle persone e

dell’integrità dei beni, tra cui l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’uso di

sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.