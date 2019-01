» Bologna

Sono i reati sessuali e i furti nelle abitazioni le emergenze per l’Emilia-Romagna che emergono dalla relazione del procuratore generale Ignazio De Francisci per l’inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto di Bologna. Cifre preoccupanti per i reati dello stalking.

In forte crescita poi la criminalità digitale e non cala la vendita di stupefacenti “bisogna chiedersi che società è quella che necessita della cocaina per vivere” ha detto il procuratore.