Camion urta pilone e danneggia il serbatoio: Vigili del fuoco intervenuti in A1

Questa mattina intorno alle 2.00, in A1, direzione Sud all’altezza dello svincolo per Casalecchio di Reno, un camion che trasportava ortaggi, per motivi ancora da accertare, nel dirigersi verso la rampa di uscita per Casalecchio di Reno ha urtato un pilone per cartellonistica autostradale. Considerato il danneggiamento del serbatoio di carburante e la conseguente fuoriuscita di liquido, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che, giunti dal Comando di Bologna, hanno provveduto a tamponare la perdita e a circoscrivere l’area, scollegando contemporaneamente la batteria e isolando la parte elettrica per evitare possibili inneschi. Il conducente del mezzo, uscito autonomamente dallo stesso, è stato preso in carico dal personale 118, presente sul posto insieme alla polizia stradale.

L’intervento si è protratto per circa un’ora e mezza.