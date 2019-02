» Cronaca - Reggio Emilia

Verso le 15 di ieri la Polizia è intervenuta in via Premuda, presso un bar, per curare un sopralluogo di tentato furto. Tra le giornate di sabato pomeriggio e lunedì mattina ignoti malfattori avrebbero forzato la porta di ingresso senza riuscirvi.

Più tardi, intorno alle ore 19.00 circa, la Polizia è tornata nuovamente in via Premuda per un altro tentato furto, questa volta presso un’attività commerciale. Da una prima stima, sembrerebbe non essere stato asportato nulla.