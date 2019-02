Fabrizio Starace al Consiglio Superiore di Sanità

» Modena - Sanità

Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato oggi il decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità. Tra essi, Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena e presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP). Accanto a una lunga esperienza presso istituti di ricerca nazionali e internazionali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha indirizzato il proprio impegno professionale sui temi dell’innovazione organizzativa e gestionale nel sistema di cura per la salute mentale. Da sempre convinto sostenitore della “contenzione zero”, ha promosso, da pioniere, l’azzeramento degli episodi di coercizione fisica nei reparti ospedalieri e residenziali, pubblici e privati, obiettivo che l’Ausl di Modena ha già raggiunto su tutto il suo territorio.

Dal 2010 è ideatore e promotore di “Màt, Settimana della Salute Mentale”, iniziativa organizzata dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con il mondo del volontariato,che mescola arti, linguaggi e forme espressive diverse per riflettere su un tema, quello della salute mentale, rispetto al quale è ancora necessario andare oltre stigma e pregiudizi. Di recente ha sostenuto l’applicazione del Dialogo Aperto quale strumento di valorizzazione della soggettività di utenti e familiari. Intensa l’attività formativa e di ricerca sui temi della salute mentale, come documentano le oltre 300 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.

Al dottor Starace le congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro da parte di tutta l’Azienda USL di Modena.