“La sicurezza alla prova delle legge e dei fatti”, sabato conferenza allo Sporting Club Sassuolo

» Sassuolo

Sabato 9 febbraio allo Sporting Club Sassuolo si terrà una conferenza su un tema sempre più sulla bocca di tutti e sempre più importante, la sicurezza.

In una società in costante evoluzione, cosa possiamo aspettarci dai tutori della Legge e dalle nuove tecnologie per preservare quello che è un diritto fondamentale, per il singolo e per le realtà aziendali, la sicurezza con la esse maiuscola?

Ce ne parleranno professionisti che operano sia materialmente sul campo sia attraverso le nuove tecnologie informatiche e dei sistemi di sicurezza.

Alla conferenza, patrocinata dal Comune di Sassuolo, dalle sezioni sassolesi dei V.O.S. e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, interverranno, il Maggiore Fabrizio Picciolo Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, l’Avv. Stefano Vincenzi civilista, il Dott. Roberto Nesci e il Cav. Corrado Ganassi specialisti in tecnologie di investigazione e sicurezza.

La conferenza, aperta a tutti, si terrà presso la veranda dello Sporting Club Sassuolo in Via Vandelli 25, con inizio alle ore 18.