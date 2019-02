Settimana di grande tennis allo Sporting Club

» Sassuolo - Sport

Sabato 9 febbraio lo Sporting Club Sassuolo sarà protagonista in due delle più importanti manifestazioni giovanili a squadre indoor dell’Emilia Romagna. Sui campi in sintetico del sodalizio sassolese si giocheranno, infatti, le finali regionali dei Trofei Biagi e Bellenghi riservate rispettivamente alla categoria U13 femminile il primo e alla categoria U15 maschile il secondo. Come detto lo Sporting sarà protagonista diretto di queste manifestazioni avendo ottenuto l’accesso ad entrambe le finali regionali a scapito del TC President di Parma nel femminile e del CT Albinea nel maschile.

La formazione femminile composta da Sara Baccaglini, Eleonora Piva e Beatrice Ferri, agli ordini della Maestra Federica Severi, si scontreranno con l’ostica formazione romagnola del CT Cesena che potrebbe avere delle serie difficoltà a giocare sul veloce dello Sporting.

La formazione maschile composta da Federico Bondioli, Gabriele Chiletti e Marco Toschi e guidata dal Maestro Alessio Bazzani, affronterà lo Sporting Club Parma. I ragazzi, al loro primo anno in questa competizione, sono molto soddisfatti del risultato ottenuto, tuttavia sperano vivamente di poter alzare presto la coppa del vincitore!

Gli incontri avranno inizio alle ore 15,00 con l’ingresso libero per assistere agli incontri.

Entra intanto nel vivo, questa settimana, l’edizione 2019 dei Campionati Provinciali Assoluti. La prima importante manifestazione tennistica della Provincia di Modena, che apre ufficialmente l’anno agonistico, indetta dalla Federtennis provinciale e organizzata sui campi indoor dello Sporting Club Sassuolo, ha registrato anche quest’anno un alto numero di iscritti. Da giovedì prossimo, secondo programma, partirà lo sprint finale dei singolari (maschile e femminile) e dei doppi (maschile, femminile e misto) e scenderanno in campo tutti i big per conquistare l’ambito titolo di Campione Provinciale.

Sempre come da programma, da sabato 9 si giocheranno le semifinali mentre domenica 10 dalle ore 14,00 scenderanno in campo tutte le finali ad esclusione del Singolare Maschile che sarà giocata giovedì 14 febbraio con inizio alle ore 19,00.

Ricordiamo che, come sempre durante questo tipo di manifestazioni, l’ingresso allo Sporting Club Sassuolo per assistere agli incontri è aperto e libero per tutti gli appassionati.

Ricordiamo inoltre che tutti gli orari di gioco e i tabelloni sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale della Federtennis provinciale www.fitmodena.it e sul sito www.sportingclubsassuolo.it.