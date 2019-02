Continua “L’Ora della Musica 2019” con il concerto per il Giorno del Ricordo

» Appennino Reggiano - Musica - Reggio Emilia

Continuano gli appuntamenti con i concerti domenicali de “L’Ora della Musica” 2019, la rassegna promossa e organizzata dall’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnuovo ne’ Monti “A. Peri – C. Merulo”. Giunta alla sua trentottesima edizione, la rassegna ha in programma dieci appuntamenti, da gennaio a marzo, animati dai migliori allievi, dell’Istituto e non solo, vista la collaborazione con altre realtà del territorio emiliano.

Domenica 10 febbraio alle ore 11, nell’Auditorium “G. Masini” dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “A. Peri – C. Merulo”, andrà in scena un concerto di canto lirico, il terzo dei dieci concerti ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili della rassegna. L’appuntamento, nell’ambito delle iniziative per il Giorno del Ricordo, vedrà la partecipazione della Classe di Musica da camera del professor Leonardo Bartali e le Classi di Musica vocale da camera dei professori Francesco Moi e Reiko Sanada del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Si esibiranno: Kyoko Hattori, soprano, Francesca Sospiri, flauto, Carolina Bertazzoni, violoncello, Monica Rossetti, pianoforte, Alessandro Vannucci, tenore, Marta Ceretta, pianoforte, Regina Granda Vargas, soprano, Renata Orlandoni, pianoforte, Anna Macaluso, flauto, Leonardo Malucelli, chitarra, Liucilė Vilimaitė, arpa, Kim Juntae, tenore, Sera Shin, pianoforte, Rosita Piritore, pianoforte, Mose Choi, baritono, Zhang Linping, pianoforte, Vera Azikova, soprano, Svetlana Makedon, pianoforte. Musiche di M. Ravel, R. Strauss, G. Fauré, I. Stravinskij, I. Pizzetti, R. Piritore, C. Loewe, P. I. Tchaikovsky, S. Rachmaninov. In collaborazione con il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma.

Quello de “L’Ora della Musica” è un calendario di concerti frutto anche della collaborazione con gli Istituti e Conservatori limitrofi, cominciata già da tempo e consolidata con la creazione dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia, composta da allievi provenienti dalle Istituzioni di Piacenza, Parma, Reggio e Modena: “Dopo la bellissima esperienza della Orchestra Giovanile della Via Emilia – spiega il direttore dell’Istituto Marco Fiorini – è iniziato un percorso di collaborazioni per le stagioni concertistiche delle varie Scuole. Proprio il 15 gennaio scorso, i nostri allievi hanno inaugurato la rassegna “I Concerti del Boito” a Parma con un grande apprezzamento da parte del pubblico e dei docenti parmigiani”.

“L’Ora della Musica”, inoltre, in questa edizione, torna ad essere un vero e proprio palcoscenico degli allievi più talentuosi dell’Istituto Peri-Merulo, musicisti con già alle spalle diverse collaborazioni con importanti Orchestre del panorama nazionale come l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” diretta da Riccardo Muti e la Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti”: “La rassegna – continua Fiorini – tornerà a mettere in risalto i giovani musicisti, recuperando in toto una volontà che fu il motore della prima edizione dell’Ora della Musica, una stagione storica nel panorama musicale reggiano e non solo, una vetrina di alto livello per l’Istituto nei confronti della città. Tra gli esecutori, infatti, troviamo molti allievi della Summer School 2018 segnalati dai docenti delle Master Class, continuando, di fatto, un percorso formativo che passa per il perfezionamento fino all’esecuzione del concerto”.

L’Ora della Musica 2019 è promosso da: Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “A. Peri-C. Merulo”, Comune di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo ne’ Monti, Fondazione Pietro Manodori, Istoreco, Istituto Alcide Cervi, con la collaborazione di Casa Musicale del Rio e Reggio Iniziative Culturali.

Ingresso libero e limitato ai posti disponibili

Per informazioni: 0522 456771

direzioneperi@municipio.re.it, www.peri-merulo.it