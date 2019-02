“Manuteniamoci”: incontro sul Piano di Zona per la Salute e il Benessere sociale

» Formigine - Salute - Sassuolo - Sociale

Martedì 12 febbraio 2019, alle ore 18, presso il Centro per le Famiglie del Comune di Formigine a Casinalbo, il Settore Sociale dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha organizzato un incontro pubblico per riprendere il confronto con tutti i soggetti interessati (associazioni di volontariato, di promozione sociale, dell’impresa, singoli cittadini, etc) per la realizzazione di progetti ed interventi a sostegno del benessere del nostro territorio, contenuti del Piano di Zona per la Salute e il Benessere sociale 2018-2020, documento principe della programmazione locale dei servizi sociali e socio-sanitari, elaborato partendo da un percorso di confronto pubblico, denominato “Nessuno escluso” che si è svolto la primavera scorsa e a cui hanno preso parte diversi interlocutori del mondo dei servizi, del volontariato, della società civile.

Il nuovo percorso di confronto si chiama ‘Manuteniamoci’ ed è l’invito rivolto a tutti coloro che sono interessati a dare il loro contributo, in termini di idee, azioni, partecipazione per la realizzazione di una comunità inclusiva.

Il Piano di zona è il documento che contiene la programmazione distrettuale (triennale ed annuale) degli interventi, azioni, progetti e servizi di carattere sociale e socio-sanitario. Serve a progettare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari «volti a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche»

La Regione Emilia-Romagna fissa le linee guida, i criteri e gli strumenti. L’Unione dei Comuni Distretto Ceramico e l’Azienda Usl lo elaborano, coinvolgendo nella progettazione tutti gli interlocutori direttamente o indirettamente interessati (associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali, gestori di servizi sociosanitari, enti e soggetti pubblici e privati, attori della società economica e civile, organizzazioni sindacali, etc) e lo approvano con uno specifico Accordo di Programma.

Per info: segreteria@distrettoceramico.mo.it – Tel. 0536/880598-99

www.distrettoceramico.mo.it