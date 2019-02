» Meteo

Cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata, per il transito di nubi alte e stratificate. Assenza di precipitazioni. Temperature: minime comprese tra 0 e 3 gradi nelle aree urbane, con valori inferiori di 2/3 gradi nelle zone di aperte campagna. Massime in leggero calo comprese tra 7 e 9 gradi. Venti: deboli occidentali al mattino, variabili dal pomeriggio. Mare: inizialmente mosso con moto ondoso in rapida attenuazione.

(Arpae)