» Reggio Emilia - Teatro

Nono spettacolo per la XXVIII Rassegna di Teatro Dialettale del Corso di Rivalta, che sabato sera (9 febbraio) applaudirà la compagnia Fnil Bus Theater in ‘Aristide dag un tai per piaser!’, due atti comici scritti da Antonio Guidetti e diretti da Damiano Scalabrini. Questi indosserà anche i panni di un personaggio della commedia, che inizierà alle 21:15 e, con ogni probabilità, sarà accolta come un gradito ritorno della formazione di Gattatico.