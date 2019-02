Educazione sessuale nell’era di internet: un incontro a Formigine

» Formigine - Sociale

Si terrà lunedì 11 febbraio, alle ore 20 presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine (Via Pagani 25), l’incontro con il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai.

La serata, organizzata dalla Scuola secondaria di I° grado Fiori di Formigine, in collaborazione con il Comitato Genitori, verterà sul tema dell’educazione sessuale nell’era di Internet.

“Preadolescenti e adolescenti subiscono molteplici pressioni che li spingono a volere tutto e subito, a fare tutto troppo presto – spiega il dott. Pellai nel suo libro Tutto troppo presto – Sedotti dai media e sollecitati dal mercato, si mettono a combattere contro il proprio corpo (sognandolo diverso), contro gli amici (per sembrare più grandi e migliori), contro se stessi (entrando in una spirale di comportamenti promiscui e rischiosi). La guerra contro il corpo e la sessualizzazione precoce sono trappole molto rischiose per la salute fisica e Psicologica”.

Alberto Pellai è ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica.

Conduce l’incontro la dott.ssa Patrizia Belloi del Ceis di Modena, referente dello sportello di ascolto e del progetto affettività presso la scuola media. L’ingresso è libero.