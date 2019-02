Terre di Castelli: ultimi giorni per donare con “Spesa sospesa”

» Sociale - Vignola

Si avvia alla conclusione “Spesa sospesa”, iniziativa di raccolta fondi organizzata da Eko Market Solidale e Centro Servizi per il Volontariato in collaborazione con Nordiconad. La campagna si concluderà il 10 febbraio 2019, nei punti vendita Conad presenti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli.

I clienti avranno la possibilità di effettuare una donazione in denaro alla cassa di 1, 5, 10 euro o multipli. La somma raccolta alla fine della campagna sarà utilizzata per acquistare generi alimentari di difficile reperibilità per le famiglie beneficiarie dell’emporio solidale Eko di Vignola.

La “Spesa Sospesa” è una nuova modalità di sostegno a questo progetto presente sul territorio, che si caratterizza per accogliere famiglie provenienti da tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli. Sabato 9 febbraio i volontari di Eko saranno presenti presso il punto vendita Conad di Vignola in Via Caruso per sensibilizzare e invitare i clienti a fare una donazione al termine della spesa. Per informazioni: www.eko.terredicastelli.mo.it – eko@terredicastelli.mo.it