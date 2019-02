Domani partono i lavori per sostituire i ciliegi in Corso Italia a Vignola

» Ambiente - Vignola

Considerate le precarie condizioni delle alberature di ciliegio da fiore presenti nel tratto iniziale di viale G. Mazzini all’intersezione con C.so Italia, le quali presentano gravi problemi fitosanitari, tali da precluderne lo sviluppo o addirittura la, l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con la sostituzione di tutti gli esemplari mantenendo la stessa specie e varietà (ciliegio da fiore).

I lavori avranno inizio domani, giovedì 21 febbraio, subito dopo la fine del mercato settimanale, e consisteranno nell’abbattimento delle alberature esistenti, nella rimozione delle griglie di protezione degli alberi, per poi procedere con la creazione di drenaggi per l’eliminazione dell’acqua in eccesso, la sostituzione del substrato fertile (terreno), la sistemazione dell’impianto di irrigazione, la nuova posa delle griglie ed infine la posa in opera di 8 nuove alberature di ciliegio da fiore.

Il costo totale complessivo dell’intervento è pari a 20.000 euro. I lavori si concluderanno presumibilmente entro il 4 marzo, salvo avverse condizioni meteo durante l’esecuzione dei lavori.