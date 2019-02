Gli appuntamenti in calendario al centro cultura Multiplo di Cavriago

» Reggio Emilia

Questa settimana si svolge il “Torneo di Century, la via delle spezie”, giovedì 21 febbraio, alle 20.45. Il vincitore si aggiudicherà un premio offerto dalla Giocolibreria Semola. L’appuntamento, pensato per chi ha dai 13 anni in su, è a cura di Coop. Accento in collaborazione con la Giocolibreria. L’ingresso è gratuito, l’iscrizione è obbligatoria (info: Multiplo, via Repubblica 23, tel. 0522 373466, multiplo@comune.cavriago.re.it, www.comune.cavriago.re.it/multiplo).

Prosegue anche “Genitori in corso”, l’appuntamento organizzato con l’Ausl e l’ospedale di Montecchio. Sabato 23 febbraio alle ore 16,30 si parlerà de “Il bambino ecologico”, ovvero di come cambiare (e salvare) il mondo fin da piccoli. Quindi di amore per l’ambiente, riuso e riciclo creativo. L’incontro vedrà l’intervento della dottoressa Lisa Melandri, pediatra, e di Elisa Montali, ostetrica, del reparto maternità dell’Ospedale Franchini. Ingresso libero.