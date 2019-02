Reggio Emilia, le modifiche al trasporto pubblico per i lavori di piazza Roversi

» Reggio Emilia - Trasporti

Agenzia Mobilità comunica che, a seguito dei lavori di riqualificazione di piazza Roversi che comporteranno l’interruzione al traffico veicolare dal 25 febbraio al 15 marzo, tutte le corse delle linee interessate effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

LINEA URBANA 4 COVIOLO – VIA CURIE: ENTRAMBE LE DIREZIONI

Viale Umberto I – Viale Timavo (fermate Incrocio Via Beretti, Viale Timavo – Clinica Villa Salus, Viale Timavo ufficio postale) – Viale Isonzo – Via Franchetti – Caserma Zucchi – Via Franchetti – Viale Isonzo – Viale Piave – percorso normale e viceversa.

LINEA URBANA 6 RIVALTA VIA ODDONE – VIA PATERLINI TRIBUNALE: ENTRAMBE LE DIREZIONI

Viale Umberto I – Viale Timavo (fermate Incrocio Via Beretti, Viale Timavo – Clinica Villa Salus, Viale Timavo ufficio postale) – Viale Isonzo – Via Franchetti – Caserma Zucchi – Via Franchetti – Viale Isonzo – Viale Regina Elena – percorso normale e viceversa.

LINEA 4+ COVIOLO – RUBBIANINO: SOLO LE CORSE IN ARRIVO E IN PARTENZA DA VIA FRANCHETTI

La corsa in partenza da Rubbianino alle ore 13.36 e diretta in Via Franchetti effettua: Viale Umberto I – Viale Timavo (fermate incrocio Via Beretti, Clinica Salus, Ufficio Postale) – Viale Isonzo – Via Franchetti – Zucchi (fermata settore B) – Via Franchetti – Viale Isonzo – Viale Timavo (fermata ufficio Postale per effettuare partenza alle ore 14.15 per corsa di ritorno diretta a Rubbianino) – Viale Magenta – percorso normale.

LINEA MINIBU’ E P.LE FUNAKOSHI – PARCHEGGIO POLVERIERA – PARCHEGGIO VOLO: ENTRAMBE LE DIREZIONI (SOLO IL SABATO POMERIGGIO DALLE ORE 14:56 DAI CAPILINEA)

Direzione Parcheggio Volo – Parcheggio Funakoshi:

Via Emilia all’Angelo – Via Emilia S. Stefano – Piazza Gioberti – Corso Garibaldi – Porta Brennone – Piazzale Fiume – Viale Timavo – Via Ariosto – Viale Monte Grappa – Piazza del Tricolore – percorso normale.

Direzione Parcheggio Funakoshi – Parcheggio Volo: Piazza del Tricolore – Viale Monte Grappa – Via Tintoretto – Viale dei Mille – Viale Timavo (fermate incrocio Via Beretti, Clinica Salus, Ufficio Postale) – Via Emilia all’Angelo – percorso normale.

LINEA MINIBU’ G PARCHEGGIO FORO BOARIO – PARCHEGGIO LE QUERCE: ENTRAMBE LE DIREZIONI

Direzione Parcheggio Foro Boario – Parcheggio Le Querce: percorso normale.

Direzione Parcheggio Le Querce – Parcheggio Foro Boario: Via Cecati – Piazzale Fiume – Via Gazzata – Via L. Ariosto – Viale Timavo (fermate incrocio Via Beretti, Clinica Salus, Ufficio Postale) – Viale Isonzo (fermata incrocio Viale Trento Trieste) – Viale Regina Elena – percorso normale e viceversa.

Informazioni su linee, percorsi e orari possono essere richieste anche al numero 840 000 216 ‐ Servizio Informazioni di SETA.