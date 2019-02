La Canovi Coperture oggi in Municipio. Il Sindaco Pistoni “Siete l’orgoglio della Città”

» Sassuolo - Sport

Questo pomeriggio, le atlete della Canovi Coperture Sassuolo, vincitrice della Coppa Italia di Serie A2, assieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, sono state ricevute in Municipio a Sassuolo. All’incontro, che si è svolto presso la Sala Consiliare cittadina, erano presenti, oltre che il Sindaco Claudio Pistoni, il vice sindaco Maria Savigni e l’Assessore allo Sport Giulia Pigoni.

A fare gli onori di casa il primo cittadino, che ha espresso l’orgoglio dell’amministrazione comunale per il risultato raggiunto dalle ragazze della Canovi Coperture Sassuolo, che si collocano certamente tra le eccellenze della città. “Avete raggiunto un grandissimo traguardo e noi oggi vogliamo testimoniarvi l’orgoglio non solo dell’Amministrazione Comunale, ma dell’intera città: i successivi sportivi servono per fare comunità, se voi non ci foste tanti ragazzi non si avvicinerebbero avvicinati alla pratica sportiva. Le Associazioni sono per noi un tesoro e non dobbiamo dimenticarlo”.

L’ Assessore Pigoni, che era presente a Verona, ha ricordato così le emozioni della vittoria della Coppa Italia: “Durante la partita di Verona vi siete dimostrate un grande esempio, che vale anche al di fuori dello sport. Ad un certo punto tutto sembrava perso, ma voi vi siete rimboccate le maniche e avete conquistato una vittoria straordinaria. Per tutta la nostra città siete state non soltanto orgoglio ma anche esempio”.

La parola è poi passata al Presidente Borruto, che ha raccontato dei sacrifici e dell’impegno che stanno dietro un successo come questo, storico per una neopromossa. “Siamo felici ed orgogliosi di portare alto il nome della città di Sassuolo nello sport grazie ad un progetto pensato per la città”. “La Serie A – continua Borruto – è però la punta di un iceberg: dietro c’è un movimento molto grande ed importante fatto di giovani atlete che stanno crescendo e con tanta voglia di fare stanno ottenendo risultati importanti, come la nostra Under 14 che ha da poco conquistato il titolo provinciale di categoria. Fra poco la stagione giovanile entrerà nella sua fase calda, con le varie finali regionali: speriamo di portare lustro alla città anche con il nostro movimento giovanile”.

A conclusione dell’incontro, uno scambio di doni tra il Volley Academy Sassuolo e l’Amministrazione Comunale: il presidente Borruto a regalato al Primo Cittadino la medaglia della vittoria della Coppa Italia e Pistoni ha ricambiato con una targa ricordo. Una stampa del Palazzo Ducale è stata poi consegnata a tutte le atlete e tutti i membri dello staff.