Hockey, sabato l’uBroker affronta i campioni d’Italia e capoclassifica del Lodi

» Scandiano - Sport

Stavolta l’uBroker sa come si fa. Eh sì, perchè al PalaRegnani – dove sabato 23 febbraio, ore 20.45, affronterà i campioni d’Italia e capoclassifica del Lodi (diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it) – la formazione scandianese ha già abbattuto una big dello stesso calibro, il Forte dei Marmi, in quella che fu la migliore performance della stagione. La classifica, se si vuole tenere viva fino in fondo la speranza dell’accesso ai playoff (garantito da uno dei primi otto posti), non ammette sconti: i rossoblù sono “condannati” a fare punti anche in questa occasione, magari facendo il tifo per un pareggio nello scontro diretto fra Trissino e Monza, rispettivamente ottava e nona – a pari punti – in graduatoria.

Certo, in questo momento non c’è avversario più duro dei lodigiani, ma la formazione di Roberto Crudeli – come detto – ha dimostrato di possedere il colpo del kappaò anche al cospetto di un peso massimo come questo.

“Il Lodi – spiega l’ex di turno, il portiere rossoblù Mattia Verona – è una società che lavora molto bene, sotto tutti i punti di vista: è l’avversario che in questa stagione temo maggiormente. Come sempre avranno preparato la partita nei minimi dettagli. Noi dovremo giocare bene, dando tutto quello che abbiamo e sperare anche di essere assistiti da un po’ di fortuna, altrimenti credo che sarà difficile ottenere il risultato. Non vedo l’ora di affrontare la mia ex squadra: per me sarà molto emozionante, dovrò cercare di gestire le emozioni nel miglior modo possibile”.

“Le qualità per fare un’ottima partita – aggiunge il portiere dell’uBroker – ce le abbiamo. Su questo dobbiamo avere la piena fiducia in noi stessi e affrontare il match nel modo in cui lo abbiamo preparato in settimana: le caratteristiche per compiere l’impresa non ci mancano”.

Le probabili formazioni:

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: M. Verona, Franchi, Baieli, Montivero, Gallo, Saavedra, Maniero, Buralli, D’Anna, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

AMATORI WASKEN LODI: Grimalt, Malagoli, Illuzzi, A. Verona, Gori, De Castro, Farina, Compagno, De Rinaldis, Gilli. Allenatore: Resende.

Arbitri: Ferrari e Stallone.

Le partite dell’ottava giornata di ritorno, sabato 23 febbraio: Valdagno-Bassano, Monza-Trissino, Breganze-Viareggio, Vercelli-Follonica, Forte dei Marmi-Sandrigo, Scandiano-Lodi, Sarzana-Thiene.

La classifica: Lodi 48, Forte dei Marmi 46, Valdagno 40, Viareggio 40, Breganze 37, Follonica 33, Sarzana 32, Trissino 28, Monza 28, Scandiano 24, Vercelli 15, Bassano 13, Thiene 6, Sandrigo 6.

Le partite della decima giornata di ritorno, martedì 12 marzo (per la nona giornata di ritorno l’uBroker, come la maggior parte delle altre squadre, scenderà in campo martedì 19 marzo): Sarzana-Bassano, Follonica-Forte dei Marmi, Viareggio-Monza, Vercelli-Valdagno, Scandiano-Sandrigo, Breganze-Lodi, Trissino-Thiene.