Boufes Said è stato condannato a 8 anni per l’omicidio volontario di Mohamed Hamid, cittadino iracheno, clandestino con precedenti per spaccio. Il delitto avvenne il 20 agosto 2017 in via Radici in piano a Sassuolo. Boufes, dopo essere stato aggredito da Hamid, ha colpito il connazionale con un coccio di bottiglia: il profondo fendente ne causò la morte.