Via libera dal Comune di Modena all’aggiornamento del Programma acquisti

Il Comune di Modena ha aggiornato il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 con l’approvazione del Consiglio comunale, come aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup), arrivata nella seduta di giovedì 21 febbraio. Si tratta di un provvedimento che di norma viene inserito nelle variazioni di Bilancio ma, come ha spiegato l’assessore al Bilancio Andrea Bosi, la prima variazione è in programma in marzo ed era esigenza degli uffici poter procedere con una serie di affidamenti.

La delibera è stata approvata dalla maggioranza (Pd e Sum), con il voto contrario di Forza Italia e Movimento 5 stelle. Ma il numero legale per garantire l’immediata esecutività del provvedimento è stato assicurato dal voto tecnico della consigliera del Movimento 5 Stelle Elisabetta Scardozzi che è stato sottolineato dall’applauso dei consiglieri di maggioranza.

Gli aggiornamenti del Programma sono relativi ad aspetti tecnici di diversi settori, con rimodulazioni di acquisti di forniture e servizi, anticipi o integrazioni sulla base delle esigenze maturate negli ultimi mesi.