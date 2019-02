Non paga biglietto e dà generalità di suo compagno: studente denunciato

» Bassa reggiana - Cronaca

A casa di un ragazzino sedicenne è arrivato un verbale di contravvenzione per non aver pagato il biglietto dell’autobus. Lui però non ne sapeva nulla: era certo di non essere mai salito sui mezzi pubblici e di non aver incontrato alcun controllore nella data contestata. Dopo aver ricevuto la multa i genitori si sono rivolti ai carabinieri di Reggiolo denunciando che qualcuno si stava illecitamente spacciando per il loro figlio per viaggiare a scrocco. I carabinieri di Reggiolo hanno avviato le indagini riuscendo a carpire importanti informazioni tali da indirizzare le loro attenzioni nei confronti di un coetaneo della vittima, peraltro suo compagno di scuola.

Nel proseguo delle indagini i carabinieri di Reggiolo hanno acquisito incontrovertibili elementi di responsabilità a carico di un 16enne reggiano tra cui il riconoscimento in sede di apposita seduta di individuazione fotografica a cui è stato sottoposto il controllore che aveva sanzionato il ragazzo. La naturale conseguenza che ne è derivata sotto l’aspetto amministrativo è stato l’annullamento della multa contestata all’estraneo 16enne con conseguente sanzione al vero “portoghese” identificato in un coetaneo reggiano. Quest’ultimo inoltre è stato denunciato dai carabinieri di Reggiolo per i reati di sostituzione di persona e falsa attestazione di generalità a pubblico ufficiale. Ora sono in corso accertamenti per capire se il ragazzo denunciato sia lo stesso che anche le altre volte ha utilizzato il nome e la residenza di altri studenti.