Notte Rossa: il cuore pulsante della Motor Valley batterà sabato 15 giugno

» In evidenza - Maranello

Maranello si conferma ogni giorno di più la capitale della Motor Valley. Dopo la presentazione della nuova Ferrari F1, l’amministrazione comunale conferma l’ottava edizione della Notte Rossa.

La popolare kermesse ospiterà un fiume di autovetture Ferrari provenienti dall’Italia e dall’estero, con spettacoli e artisti a popolare piazze e strade della città. Maranello sabato 15 giugno: ecco svelata la data della Notte Rossa, divenuta ormai un appuntamento fisso e imperdibile per i tanti appassionati di motori, del divertimento e della musica. N

on mancheranno gli Scuderia Ferrari Club nazionali e da tutto il mondo, che si riconfermano partner preziosi dell’iniziativa, insieme al Museo Ferrari di Maranello. Nelle prossime settimane il Consorzio Maranello Terra del Mito comunicherà il programma 2019, ricco come da tradizione di eventi e di intrattenimento. Tra le novità di questa edizione le sinergie attivate con la Notte Celeste di Sassuolo, la manifestazione inserita nella programmazione della Regione Emilia-Romagna dedicata al turismo termale anch’essa prevista per il 15 di Giugno.