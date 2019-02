Riqualificazione della sede CPC, ok al progetto

» Modena

Durante i lavori di riqualificazione dell’area produttiva di via del Tirassegno a Modena, per l’ampliamento della sede produttiva della società Cpc che realizza con materiali innovativi scocche e altri elementi per veicoli, è emersa la necessità di una modifica progettuale per garantire una migliore efficienza degli impianti tecnologici. Per questo motivo il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità giovedì 21 febbraio un provvedimento di deroga agli strumenti urbanistici comunali rispetto all’altezza dell’edificio della torre e alla densità edilizia

Il percorso per la deroga, illustrato dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, si è svolto con la procedura semplificata prevista dal documento d’indirizzo “Sblocca Modena – Riqualificazione e riuso per l’occupazione” nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. È previsto da parte dell’azienda il versamento di un contributo straordinario di 18 mila euro.

La variante per la realizzazione del progetto era stata approvata dal Consiglio comunale nel 2016 e prevede anche interventi per il rinnovamento della pensilina della fermata dell’autobus in via Delle Suore, che verrà creata in carbonio, e un contributo per di 190 mila euro per la realizzazione di un tratto ciclabile sulla stessa via.

L’ampliamento della sede produttiva, con l’obiettivo di un ulteriore aumento dell’occupazione dopo quello già ottenuto negli anni scorsi, si realizza attraverso la demolizione di capannoni, la costruzione di un nuovo fabbricato produttivo, l’ampliamento di uno già esistente e della struttura tecnologica di pertinenza. Alcuni macchinari verranno collocati sulla sommità della torre per lasciare maggiore spazio agli impianti funzionali all’attività produttiva e per questo motivo la costruzione raggiungerà i 49 metri, superando di 4 l’altezza massima consentita nella zona. Oltre a questa deroga, il Consiglio ha approvato anche quella sulla densità edilizia visto che al piano di fondazione, per garantire una maggiore sicurezza delle operazioni di scavo e la stabilità dell’edificio, si realizza una struttura per ambienti tecnici e deposito che determina un aumento di 172 metri quadri di superficie lorda. Il progetto prevede anche un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.