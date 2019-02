Domani al Castello di Formigine si riunisce il Consiglio Comunale

» Formigine - Politica

È convocato per domani sera, giovedì 28 febbraio, alle 20.30 al Castello il Consiglio Comunale di Formigine. I lavori si apriranno con la discussione di quattro interpellanze presentate dai gruppi consiliari, e proseguiranno con la votazione di tre proposte di delibere: la convenzione con l’Ufficio di Avvocatura Unica Pubblica tra Provincia di Modena e Comuni aderenti, il permesso di costruire convenzionato “Via Vittorio Veneto – ex cinema Politeama”, e infine il permesso di costruire in deroga per la costruzione di una cabina elettrica con carattere di pubblica utilità in via Quattro Passi. Come sempre, il consiglio sarà trasmesso in streaming su YouTube nella sezione Live del canale “Comune di Formigine”.