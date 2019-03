Tennis: i vincitori del Torneo Giovanile Macroarea Nord/Est, Circuito Junior Next Gen

» Sassuolo - Sport

Si è conclusa domenica scorsa, sui campi dello Sporting Club Sassuolo, la prima tappa del torneo giovanile di macroarea nord/est, Circuito Junior Next Gen 2019 maschile e femminile.

La manifestazione organizzata dal sodalizio sassolese, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis, ha visto una nutrita partecipazione di giovani atleti (otre seicento) provenienti, gran parte, da Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Anche Marche e Lombardia, hanno avuto i loro giovani portacolori, arrivati fino a Sassuolo per disputare questa tappa per conseguire i primi punti in classifica circuito in funzione dell’accesso al Master Nazionale che si terrà a Milano dal 5 al 9 novembre.

Nella categoria Under 10 Maschile si riconferma vincitore il romagnolo Carlo Paci, portacolori del TC Zavaglia che già aveva vinto, sempre allo Sporting, la quinta ed ultima tappa del 2018 partendo dalle qualificazioni. A farne le spese l’atleta veronese Mattia Cona del circolo GAM ssd di Arbizzano. Nella categoria Under 10 Femminile, a conferma della sua posizione di virtuale seconda testa di serie, vittoria della romagnola Chiara Dal Pozzo del TC Valmarecchia sulla bolognese Micol Salvadori del CT Bologna.

Per la categoria Under 12 Maschile vittoria del portacolori del CT Zavaglia Rafael Capacci, testa di serie nr. 1 del tabellone, classifica nazionale 3.4, che conferma così i pronostici della vigilia sconfiggendo Gabriele Crivellaro, classifica nazionale 3.5 del TC Mantova. Nel settore femminile vittoria della cremonese Federica Santaniello, testa di serie nr. 2, classifica nazionale 3.4 della Canottieri Bissolati Cremona sulla cesenate Chiara Bartoli, classifica nazionale 3.5 del CT Cesena.

Per l’Under 14, nella categoria maschile sconfitta per il portacolori dello Sporting Club Sassuolo Gabriele Chiletti, classifica nazionale 3.4 che ha dovuto cedere ad un più solido Alessandro Battiston, classifica nazionale 3.2 del TC Motta di Livenza. Nella categoria femminile vittoria, come da pronostico, per la veneta Greta Lucchina Greco del Tennis Villafranca di Verona, testa di serie nr. 1 del tabellone, classifica nazionale 2.8 che ha sconfitto la friulana Nicole Iosio, testa di serie nr. 3, classifica nazionale 3.2 del Tennis Club Caneva di Pordenone.

Per la categoria Under 16 Maschile pronostico della vigilia rispettato con la vittoria del modenese Luca Parenti, testa di serie nr. 1 del tabellone e classifica nazionale 2.6, tesserato per il Club La Meridiana di Casinalbo, che ha sconfitto il bolognese Sergio Badini, classifica nazionale 3.2, tesserato per il Nettuno TC di Bologna. Per l’Under 16 Femminile vittoria della trentina Alessandra Versini, testa di serie nr. 7 del tabellone, classifica nazionale 2.8, tesserata per il TC Arco che ha avuto la meglio sulla testa di serie nr. 4, la veronese, Samira Peverato del TC S.Giovanni Lupatoto di Verona, classifica nazionale 2.8 già seconda classificata al Master Junior Nex Gen del 2018 categoria Under 14.

Per la cronaca, di seguito riportiamo i risultati delle finali e i verdetti definitivi al termine di dieci giorni intensi di gare, durante i quali sono scese in campo molte promesse del tennis giovanile.

U.10 Maschile: risultato della finale Paci Carlo batte Cona Mattia 6-4 6-3. Primo classificato Paci Carlo (CT Zavaglia RA), secondo classificato Cona Mattia (Gam ssd VR), terzi classificati Pastrav Riccardo Bogdan (Max Tennis Time BO) e Bardelli Edoardo (Sportissima Scandiano RE).

U.12 Maschile: risultato della finale Capacci Rafael batte Crivellaro Gabriele 3-6 6-4 11-9. Primo classificato Capacci Rafael (CT Zavaglia RA), secondo classificato Crivellaro Gabriele (TC Mantova), terzi classificati Faustini Daniele (CT Ledro TN) e Estevez Samuel Junior (Nuovo Tennis Bovolone VR).

U.14 Maschile: risultato della finale Battiston Alessandro batte Chiletti Gabriele 6-4 6-2. Primo classificato Battiston Alessandro (TC Motta di Livenza TV), secondo classificato Chiletti Gabriele (SC Sassuolo), terzi classificati Ravaioli Nicola (Forum Tennis FC) e Capacci Christian (TC Cervia Milano Marittima).

U.16 Maschile: risultato della finale Parenti Luca batte Badini Sergio 6-3 6-1. Primo classificato Parenti Luca (Club La Meridiana MO), secondo classificato Badini Sergio (Nettuno TC BO), terzi classificati Martorana Samuele (Sporting Villabella VR) e Bertuzzo Tommaso (Tennis Comunali Vicenza).

U.10 Femminile: risultato della finale Dal Pozzo Chiara batte Salvarodi Micol 6-1 6-1. Prima classificata Dal Pozzo Chiara (TC Valmarecchia RN), seconda classificata Salvadori Micol (CT Bologna), terze classificate Buoncuore Valentina (Tennis Suzzara MN) e Montorsi Francesca (Sportissima Scandiano RE).

U.12 Femminile: risultato della finale Santaniello Federica batte Bartoli Chiara 6-3 6-2. Prima classificata Santaniello Federica (Can.Bissolati CR), seconda classificata Bartoli Chiara (CT Cesena), terze classificate Segattini Vittoria (TC Arco TN) e Pansiva Sveva Azzurra (CAST S.Marino).

U.14 Femminile: risultato della finale Greco Lucchina Greta batte Iosio Nicole 6-4 2-6 12-10. Prima classificata Greco Lucchina Greta (Tennis Villafranca VR), seconda classificata Iosio Nicole (TC Caneva PN), terze classificate Zerpelloni Sveva (CT Scaligero VR) e Azzolini Ludovica (CT Bologna).

U.16 Femminile: risultato della finale Versini Alessandra batte Peverato Samira 6-4 6-4. Prima classificata Versini Alessandra (TC Arco TN), seconda classificata Peverato Samira (Tennis S.Giovanni Lupatoto VR), terze classificate Riva Irene (TC President PR) e Finocchiaro Giulia (TC Crema).

Al di la dei risultati conseguiti dai giovani atleti presenti a questa manifestazione, quello che più ha colpito sono state le prestazioni fornite da tutti i ragazzi coinvolti, prestazioni che premiano il lavoro svolto a livello giovanile dai vari tecnici e maestri.