Due appuntamenti per presentare il libro: Mamma portami al nido!

» Bologna - Sociale

Mamma portami al nido! “E’ quello che chiederebbe un bebè se potesse parlare”. Da questa affermazione si articola una vera e propria guida al mondo dei servizi educativi che si snoda lungo 153 pagine tra immagini, testimonianze, interviste e racconti. Giovedì 14 marzo, Mamma portami al nido! sarà presentato, tra le 18 alle 20, al centro genitore-bambino Zucchero Filato.

Introduce e modera Gabriele Ventura Pedagogista e responsabile del Progetto Trame Educative, argomenta e presenta, la pedagogista dei nidi Bolognesi Micol Tuzi. Risponde alle domande e legge l’autrice del libro Laura Branca.

Mentre il 20 marzo dalle ore 20,30 l’autrice incontrerà il pubblico al Centro sociale della Pace di via del Pratello 53.

Mamma portami al nido! è una vera e propria guida al mondo degli asili nidi ma è anche il diario intimo di una mamma, che un po’ distratta, un mattino di fine inverno riceve una lettera dal comune di Bologna dove le viene comunicato che la sua bambina è stata accolta al nido comunale.

Così si apre un’avventura, che pagina dopo pagina, condurrà il lettore all’interno di tanti e diversi servizi educativi: dal classico nido comunale, al nido bilingue, al nido nel bosco, all’Agrinido, dai nidi famiglia alle tagesmutter…In giro per l’Italia tra le Marche, Roma, e Milano, passando ovviamente da Bologna e sostando anche a Reggio Emilia. Il tutto perché ogni genitore possa avere gli strumenti per valutare il miglior servizio educativo per il suo bebè. Non è un caso che il libro sia lanciato poco prima che si avviino le iscrizioni ai nidi.

Chi è l’autore? Laura Branca giornalista blogger, oltre che mamma. Dal 2012 gestisce il primo blog interamente dedicato alle politiche educative rivolte ai servizi educativi ZeroSei. www.BolognaNidi.blogspot.com

Mamma portami al nido! Lo potete leggere in anteprima, o comprare da qui Costo di 4,90 Euro

La prima presentazione si svolge all’interno del più ampio progetto http://www.trameducative.it/

Lo Zucchero Filato lo potete trovare qui on line. Off-line si colloca in Viale Aldini 50. L‘appuntamento è fissato giovedì 14 marzo tra le ore 18 le ore 20. Il centro sociale della Pace lo potete trovare online qui. Off-line si colloca in via del Pratello 53. L’appuntamento è fissato mercoledì 20 marzo dalle ore 20,30