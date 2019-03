Al via UniCredit Start Lab 2019: a Bologna la presentazione con Aster e Almacube

» Bologna - Economia

Sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione di UniCredit Start Lab, il programma di accelerazione lanciato da UniCredit nel 2014 e rivolto a startup e PMI innovative costituite da non più di 5 anni.

A Bologna l’evento di presentazione del programma è stato organizzato in collaborazione con Aster e Almacube presso Palazzo Magnani. L‘incontro è stato aperto dai saluti di Livio Stellati, Responsabile Relazioni territoriali Centro Nord UniCredit. Subito dopo gli interventi di Sara Monesi di Aster Startup Unit Manager e Fabrizio Bugamelli di Almacube in merito al ruolo e ai servizi offerti da Aster e Almacube. Francesca Perrone, referente Italy di UniCredit Start Lab, ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche della call 2019 del programma realizzato dal Gruppo bancario per sostenere le nuove idee imprenditoriali; mentre Danilo Mazzara, Principal Director Accenture Strategy, ha indicato alcuni suggerimenti pratici per far crescere una startup. Infine, un caso di successo illustrato da Mattia Nanetti, Co-Founder Wenda, azienda di Castel Maggiore (Bologna) che nel 2016 è salita sul podio di UniCredit Start Lab per il settore Innovative Made in Italy.

Anche quest’anno UniCredit Start Lab punta a far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo attraverso l’assegnazione di premi in denaro, attività di mentoring, training manageriale, servizi bancari ad hoc e la ricerca di controparti commerciali e strategiche grazie a business meeting con società del network UniCredit e soggetti istituzionali.

Per partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2019, le startup e PMI candidate sono invitate a sviluppare e presentare un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo entro il 16 aprile 2019.

Ulteriori dettagli sulle modalità di invio e sulla documentazione richiesta sono disponibili sul sito https://www.unicreditstartlab.eu, dove è anche possibile consultare il regolamento completo per la partecipazione.

Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concorrere per aggiudicarsi l’accesso al programma sono quattro:

⦁ Innovative Made in Italy: per aziende ad alto potenziale in settori chiave dell’imprenditoria italiana come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo;

⦁ Digital: per aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech;

⦁ Clean Tech: dedicato a soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti;

⦁ Life Science: per progetti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive.

La sesta edizione di UniCredit Start Lab segue il successo dell’ultimo anno durante il quale sono stati 632 i progetti candidati, di cui 461 già costituiti in imprese e 171 nuove idee imprenditoriali. Tra tutti sono stati selezionati i migliori 40. Il 49% dei business plan presentati ha riguardato la categoria Digital, il 29% l’Innovative Made in Italy, il 12% il Life Science e il 10% il Clean Tech. Il 43% dei partecipanti all’edizione2018 aveva un’età compresa tra 24 e 35 anni.