Incendio in una autorimessa, evacuato condominio

Oggi pomeriggio poco dopo le 15 e 30 i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti in via Filippo Schiassi a Bologna per incendio che si è generato all’interno di un’ autorimessa, facente parte un condominio dove nell’immediato sono state fatte evacuare precauzionalmente tutte le unità abitative.

L’intervento è valso dunque allo spegnimento e ad evitare il propagarsi dell’incendio alle unità immobiliari, si è poi provveduto allo smassamento del materiale bruciato all’interno dei locali per il minuto spegnimento. L’autorimessa ha riportato ingenti danni strutturali al solaio ed è stata ritenuta non fruibile insieme all’appartamento sovrastante mentre nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenuti, Polizia di Stato, Polizia Municipale e 118.