Autocarro a fuoco ieri sera in A14

Ieri sera verso le 21, squadre del Comando di Bologna dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incendio che ha coinvolto il semirimorchio di un autoarticolato, in corrispondenza del km 9+400 – direzione Nord – dell’Autostrada A14, nel comune di Bologna. L’azione dei Vigili del Fuoco, intervenuti con 14 uomini e 4 mezzi, è valsa allo spegnimento delle fiamme

del semi-rimorchio adibito principalmente a trasporto di detersivi vari e bombolette spray di profumo, esplose e lanciate nell’arco di diversi metri. Il trattore stradale è stato staccato prima del coinvolgimento nell’incendio.

In conseguenza dell’evento la carreggiata autostradale in direzione Nord è stata interdetta al traffico sino alle ore 22.50 circa, quando la parziale rimozione del materiale combusto sparso nell’intorno del bilico ha consentito l’apertura di una corsia della carreggiata, per la ripresa della circolazione.

Anche l’adiacente corsia della tangenziale cittadina, direzione Casalecchio di Reno, è stata temporaneamente interdetta al traffico sino alle ore 21.30 circa.

Non si segnalano danni a persone.

Sul posto personale della Polizia Stradale, del 118 e della Società Autostrade per l’Italia.

L’intervento si è concluso intorno alle ore 23.15 circa.