Bologna, seminario sulla gestione della sicurezza antincendio nelle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco

Per contribuire alla diffusione della cultura tecnica nell’ambito della prevenzione

incendi, si è svolto oggi presso l’Aula Magna del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, il Seminario su “La gestione della sicurezza antincendio nelle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco”.

Il seminario, introdotto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna

Roberto Lupica, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna Michele De

Vincentis e dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna Andrea Gnudi, è stato

una occasione di aggiornamento per i professionisti antincendio ed un momento di

confronto tra diverse esperienze di gestione della sicurezza in ambiti industriali e civili.

In particolare nella mattinata sono stati illustrati i diversi modelli organizzativi relativi a

realtà ospedaliere, a diversi ambiti produttivi ed a settori di servizio, terziario e

direzionale con elevati affollamenti.

Nel pomeriggio sono state esaminiate le problematiche relative agli edifici di civile

abitazione, anche alla luce dei recenti eventi di cronaca, con specifico riferimento alle

novità introdotte dal D.M. 25 gennaio 2019, che estende anche in tali ambiti l’obbligo

di adottare specifiche misure antincendio preventive e apposita pianificazione

dell’emergenza; sono state inoltre affrontate le delicate tematiche della responsabilità

civile e penale degli Amministratori condominiali anche nei riguardi del rispetto delle

misure antincendio.

Ai lavori hanno partecipato circa 150 persone, prevalentemente liberi professionisti ed

operatori del settore sicurezza, unitamente a numerosi funzionari e dirigenti del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco provenienti da tutta la regione Emilia Romagna.