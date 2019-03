Il Comune di Bologna contro ogni discriminazione: due vele arcobaleno esposte sul terrazzino di Palazzo d’Accursio

» Bologna - Sociale

Oggi, venerdì 29 marzo, e domani, sabato 30 marzo, due vele con i colori dell’arcobaleno rimarranno esposte sul terrazzino della Sala Rossa di Palazzo d’Accursio che dà su Piazza Nettuno: è il simbolo che il Comune di Bologna ha scelto per dire no a ogni discriminazione, accogliendo l’invito della rete RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere) alla quale il Comune aderisce.

L’iniziativa vuole essere una risposta ai contenuti del “Congresso mondiale delle famiglie” in corso a Verona. Nella giornata di domani l’assessora a pari opportunità e differenze di genere, diritti LGBT e contrasto alle discriminazioni, Susanna Zaccaria, rappresenterà il Comune di Bologna al corteo promosso a Verona dal movimento “Non una di meno”, cui parteciperanno numerose associazioni ed enti locali.