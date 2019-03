Savignano sul Panaro, da lunedì nuova Pedemontana chiusa fino a Valsamoggia

» Bologna - Viabilità - Vignola

A Savignano sul Panaro chiude da lunedì 1 aprile un tratto della nuova Pedemontana, dallo svincolo con via Confine fino alla rotatoria all’altezza dell’area industriale del comune di Valsamoggia.

La chiusura, che prosegue fino al 18 aprile, è stata richiesta dalla Città Metropolitana di Bologna per ultimare i lavori della nuova Bazzanese, in costruzione nella provincia di Bologna.

Sul posto saranno indicati i percorsi alternativi e le deviazioni di itinerario sulla viabilità provinciale.

La nuova Bazzanese si collega in territorio modenese alla nuova Pedemontana che sarà completata da parte della Provincia con gli ultimi due stralci mancanti: i lavori del primo, nel tratto da S.Eusebio alla sp 17 (costo nove milioni e 500 mila euro mezzo), partiranno quest’anno, mentre quelli del secondo, i restanti tre chilometri dalla sp 17 a via Montanara, sono stati finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (costo 12 milioni di euro) e sono in corso i lavori di progettazione da parte della Provincia.