Auto precipita nella scarpata di un torrente a Imola

Questa notte, poco dopo l’ 1.30, i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti in via Tazio Nuvolari a Imola per un incidente stradale. Per cause in via d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’autovettura con quattro persone a bordo, nell’affrontare una curva in prossimità del torrente Rio Rondinella, è uscita di strada e, dopo aver divelto il parapetto è precipitata nella scarpata sottostante.

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno immediatamente soccorso gli occupanti, due dei quali erano bloccati all’interno dell’autovettura, e recuperati sono stati consegnati al personale sanitario. Presenti sul posto oltre al 118 anche i Carabinieri.