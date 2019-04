Dal 23 aprile a Bologna le finali dei campionati provinciali di biliardo a squadre

» Bologna - Sport

Come ogni anno la Sala Centofiori del Centro civico Corticella di via Gorki è pronta a diventare lo stadio del Bilardo per le finalissime dei campionati provinciali a squadre, l’appuntamento più importante e seguito, oltre che suggestivo, dell’intero programma del Biliardo Uisp di Bologna.

Il Campionato Provinciale a squadre ha visto quest’anno un’ulteriore incremento con 236 squadre iscritte, 72 tra bar e circoli impegnati e con oltre 3000 tesserati. Da sottolineare la crescente presenza femminile (primo comitato in Italia per tesserate) che ha consentito di organizzare anche il primo campionato a squadre miste a 5 con 3 uomini e due donne. Si giocherà praticamente tutte le sere. Una no stop che sarà anche trasmessa in diretta Facebook sulle pagine della Uisp Biliardo di Bologna e Biliardo Live, appuntamenti ormai consolidati che ogni fine settimana per le gare di qualificazioni, tornei regionali e nazionali tengono incollati allo smartphone e al pc centinaia di appassionati.

Per le finali partecipano le migliori 76 squadre suddivise nelle varie categorie

Master 8 squadre – – – Serie A 4 squadre – – – Serie A2 8 squadre

Serie B 8 squadre – – – 2 Torri 16 squadre – – – Amatori 8 squadre

5 Giocatori serie A 4 squadre – – – 5 Giocatori serie A2 4 squadre

5 Giocatori serie B 4 squadre – – – 5 Giocatori serie C 4 squadre

Campionato over 60 4 squadre – – – Campionato misto 2 squadre

In più, per non farsi mancare anche grandi appuntamenti nazionali, il 25 Aprile dalle ore 10 del mattino si svolgeranno anche il campionato nazionale femminile individuale e il campionato nazionale singolo under 23 (in grande aumento i giovani che praticano il biliardo-boccette).

Mentre il 5 maggio si svolgeranno sempre al Centro Civico le fasi finali del Campionato Elite di coppia con 16 squadre che durante la stagione hanno ottenuto i migliori risultati nelle 4 prove disputate a livello nazionale. Sempre il 5 maggio campionato provinciale di coppia under 23.

Un mese da non perdere per tutti gli amanti del biliardo.