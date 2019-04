Giovedì a Reggio Emilia uno spettacolo teatrale per sostenere la lotta alla Fibrosi Cistica

» Reggio Emilia - Teatro

La compagnia teatrale Nuovo Teatro San Prospero porta in scena giovedì 11 aprile (ore 16.00 e 21.00), la commedia “Sai come sono fatte le donne…!?” di F. Bonilauri, in collaborazione con l’Associazione Lega italiana fibrosi cistica Emilia. Lo spettacolo si terrà presso il teatro “S.Prospero” – Via Guidelli, 5 (RE). Parte del ricavato sarà devoluto in favore dei malati di Fibrosi Cistica.

Una commedia in due atti che porta annoso quesito che risulta spesso insoluto: Sai come sono fatte le donne…!?, Quando tutti i nodi vengono al pettine possono succedere due cose: o si perdona il fatto compiuto, o non lo si perdona. In ogni caso c’è qualcosa che si rompe. Che cambia. Le relazioni mutano. Con questa commedia, dove il gioco delle coppie che si scoppiano padroneggia, abbiamo cercato una terza strada, quella del perdono per poi ricominciare tutto da capo. Il risultato è una commedia ritmata piena di bollicine con colpi scena ed equivoci bizzarri con spunti di grande comicità.

Spettacolo pomeridiano: ore 16,00 e spettacolo serale alle ore 21.

I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso Media Ticket Srl.

Per info e prenotazioni rivolgersi a Donatella: chiamando al 0521-271087.